虐6歲繼女 台男囚逾4年定讞

【本報綜合報道】台灣高雄林姓男子長期凌虐6歲繼女，不給她飯吃，令女童在外偷食物、乞食或在垃圾桶翻找剩食。老師發現後通報社會局，檢警發現女童瘦到僅重13.5公斤，最高法院駁回林的上訴，以妨害幼童發育罪將他判刑4年2個月定讞。

林男在2018年與當時5歲女童之母黃姓女子登記結婚，是女童繼父，負責照顧女童生活起居，但他日常限制她的用餐量，刻意不提供食物予她，使她長期處於飢餓狀態。林男又會大力掐住女童脖子，使對方幾乎窒息，並受有脖子掐痕之傷害。

斷糧掐頸 身心受創 事件被女童就讀的國小校方通報後，高雄市社會局在2020年對女童緊急安置。檢方起訴後，一審及二審斥責林男長年凌虐女童，除使女童受有身體傷害、遭掐頸時深感窒息恐懼，更使女童長期處於飢餓狀態而承受巨大身體痛苦，並因不堪飢餓而需以偷竊、乞食或在垃圾桶翻找剩食之方式維生，嚴重影響其身心發展。

合議庭指出，2020年女童外公把她接回來住，剛帶回來前兩個月的時候，晚上女童睡覺做夢時會哭喊「不要打我、不要打我」，可見女童除受有肉體可見之有形傷害外，其心理所受無形創傷更為巨大，縱脫離受虐處境後已時隔一年，仍然餘悸猶存，林男應予高度嚴厲譴責。