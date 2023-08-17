高雄公投電子化無效 市議會聲請釋憲不受理

高雄市議會聲請主張，經行政院2019年9月18日以牴觸公民投票法規定，函告無效，但認為公投案於成立後，包括公告、公投票印製、投票權人名冊編造等與投票有關之「非提案事項」辦理，並無全台一致之必要，非憲法專屬中央權限事項，地方自治團體辦理「非提案事項」事務，享有受憲法保障之自治權限，藉以維護憲法保障地方人民對於地方事務及公共政策參與或形成之權。