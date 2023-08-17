神州4地旱情嚴重 雨量持續偏少

【本報綜合報道】內地傳媒昨日引述水利部指，內蒙古西部、寧夏全部、甘肅大部、青海東部自今年6月以來，累計降雨量較常年同期偏少三至七成，區域內河流來水量偏少三至八成，水庫蓄水量總體偏少近一成。該部門預計，上述地區本月底前仍無有效降雨，河流來水量持續偏少，旱情可能持續較長時間且程度偏重。

國家防總副總指揮、水利部部長李國英周二主持專題會商會，視像連線水利部黃河水利委員會，研究部署西北地區抗旱保供水工作，要求在做好防汛抗洪工作，確保城鄉居民飲水安全、規模化養殖和大牲畜用水安全、保障灌區農作物時令灌溉用水需求，精準做好各項抗旱保供水工作。

水利部要求抗旱保供水 李國英要求，精細調配抗旱水資源，按照區域旱情發展情況和對象用水需求，及時啟動流域水量調配預案，甚至實施跨流域水量調度方案。此外，根據不同供水模式，分門別類落實人飲安全保障措施，逐灌區亦要做好抗旱水量調度。水利部向內蒙古、寧夏、甘肅、青海4省區派出工作組和專家組，指導幫助地方做好相關工作。