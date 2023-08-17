醫界反腐施重拳 手術叫停 藥企裁員

內地紀檢監察機關上月在北京召開全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作動員部署視像會議，被業內人士視為「最強醫藥反腐」。內媒日前報道，在醫藥反腐風暴下，南方省會部分骨科及眼科醫生近期盡量減少施非必要手術數量，另有醫藥公司代表收到裁員或休假通知。

多名醫院高層受查 自打擊醫藥反腐行動消息傳開以來，多場學術會議延期，多間醫院要求藥企開除醫藥代表，也有醫院院長、書記及藥企高管受查。截至上周一，全國本月至少已有10名醫療領域人士被宣布接受調查，廣東省查處5人。若由本年年初至上周日計起，全國通報168名醫院院長及書記受查，其中廣東已查處41名醫院院長及書記。

一名在廣東某間三甲醫院工作的醫生透露，其所在醫院特別重視此次反腐工作，全體黨員及中層幹部上周連續數天學習，某程度影響其工作節奏。另有一名胃腸外科主任醫生坦言一般醫生也只是普通老百姓，「普通醫護人員也沒甚麽可緊張，還不是照樣幹活」。

南方某省省會城市三甲醫院醫生受訪時宣稱，醫院骨科及眼科手術量大幅下降，理由是有關手術使用耗材及藥品量大，偏偏院方內部查得嚴，醫生施手術難免畏手畏腳，也害怕出錯，恐怕「掙得還沒被罰得多」。他透露如今各間醫院都有調查組進駐，負責審計帳目及院內巡查，導致一些科室醫生最近開始輪休、按時下班，與之前情況相比十分罕見。

除了醫生，醫藥代表生計亦大受影響，跨國藥企巨頭由本年以來不斷裁員。一名藥代受訪時稱，由於當下情況嚴峻，公司已要求他先在家辦公半個月。另有藥代也表示，醫院醫生、主任已刪除他的微信帳戶，只能夠休假。業內人士估計，隨着內地持續推動醫藥反腐行動，醫藥行業裁員潮或會來得更為猛烈。

不少醫學會議延期 由本月開始以來，全國已有至少10場即將舉辦醫藥行業學術會議或論壇等宣布延期，即使部分學習班或培訓班也宣布延期舉辦。

有醫生質疑其他臨床醫生並不總是了解每一款新藥或設備，加上醫護人員每年需繼續接受教育等，學術會議發揮一定作用。惟他承認現實情況存在灰色地帶，部分企業的確打着學術推廣名義，在醫藥領域進行利益輸送、實施商業賄賂。本報綜合報道