75年保險箱無人能破 加國司機成功開鎖

加拿大馬尼托巴省一名巴士司機由於熱愛破解保險箱，近日前往美國馬里蘭州巴爾的摩一間書店接受挑戰，最終成功解鎖一個至少有75年歷史的保險箱。

阿馬齊尼（Rick Ammazzini）12年前開始將破解保險箱當作一種興趣，他通過一個保險箱破解愛好者在線小組了解到上述挑戰，其後發起眾籌活動，在4天內籌集機票所需的1,300美元（約一萬港元），隨即飛往巴爾的摩，並在抵達後立即前往書店。

箱內存回形針薪資單 在挑戰首日，阿馬齊尼花了5個小時破解保險箱不果，他於是向在線小組尋求幫助，至翌日在距離書店關門時間還剩10分鐘時成功打開保險箱。他稱，網民們對鎖的類型、品牌、壽命、製造方法等有更多的了解，有了這些知識，自己就能辨別感受到了何種故障。

令書店店主失望的是，保險箱裏面並非裝滿了黃金和鑽石，裏面只有存放許久的回形針、薪資單等物品。阿馬齊尼表示，根據其經驗便知道保險箱裏甚麽也沒有，但今次仍然是一次很棒的經歷。他形容巴爾的摩是一個不錯的城市，每個人都很友好。本報綜合報道