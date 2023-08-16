颱風登陸和歌山陸空癱瘓

【本報綜合報道】強烈熱帶風暴「蘭恩」昨吹襲日本關西地區，在和歌山縣潮岬附近登陸。狂風暴雨導致陸空交通停頓，部分新幹線當天全日停駛，超過800個航班取消。本州中部和西部地區合共近9萬戶停電，當局發布洪水與泥石流警報，並向和歌山、京都及奈良等地超過18萬居民，發出非強制性的避難指示。

9萬戶斷電 18萬人避難 「蘭恩」中心最高風力約時速120公里，暴風圈周一晚上進入和歌山縣，當地出現大浪；京都府亦出現猛烈降雨，鶴舞市錄得110毫米雨量。氣象廳指關東甲信地區、四國、本州西部等地區亦會降暴雨，呼籲民眾提防山泥傾瀉及河水氾濫的風險。

受惡劣天氣影響，日本JR鐵路公司宣布來往名古屋及新大阪的一段東海道新幹線、及來往岡山及新大阪的一段山陽新幹線周二停駛；來往東京及名古屋，以及來往福岡博多及岡山的新幹線班次會大幅減少。

航空交通方面，日本航空取消逾250個航班，影響近2.6萬名旅客；全日空亦停飛310個航班，約2.5萬名旅客受影響。大阪關西機場影響最嚴重，受鐵路、公路封鎖，使機場變成「孤島」，約650名旅客須在機場過夜。