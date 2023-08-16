夏威夷山火奪99命 遺體碳化難辨身份

美國夏威夷毛伊島山火死亡人數持續增加，累計死亡人數周一增至99人，仍有約1,300人失蹤，州長格林指每天可能仍會尋獲10至20具遺體。大部分死者遭大火碳化。山火造成的經濟損失高達56億美元（約436億港元），前總統奧巴馬及著名清談節目主持奧普拉均協助賑災。

格林周一預計，需時10天才能確定死亡人數，總數或攀升一倍。有議員質疑政府在山火前，未發出全州警報，格林稱會由州檢察總長調查，但他認為因火勢過猛，當局除安排疏散外，能做的事有限：「若讓消防車阻擋以時速1,000英里襲來的大火，人和消防車都會燒毀」。

州長料死亡人數遞增 被毀小鎮拉海納曾有1.3萬人口，救援人員至今只搜索了3%區域，他們需踏着燒焦遺體清掃廢墟。毛伊島警察局長佩爾蒂埃（John Pelletier）指遺骸一拾起就散落，形容燒焦死者的大火能夠熔化金屬，他呼籲失蹤者親屬提供DNA，讓當局確認死者身份。

格林在周日稍早發布的更新影片中表示，當地小鎮拉海納有超過2,700幢建築物毀損。奧巴馬周一出現在宣傳電視籌款直播活動的影片中，為美國夏威夷紅十字會籌款，以支持山火受害者賑災工作。他說：「思考和祈禱是不夠的，毛伊島的民眾急需人們提供直接支持。」

在毛伊島生活了15年的奧普拉，則訪問當地一間緊急避難所，希望引起各界關注被疏散民眾的苦難。她說：「衣服或其他東西並不是災民們真正需要的。所以我去了超市買了枕頭、洗髮水、尿布、床單、枕套。我真的很高興有這麼多人支持，人們只是盡其所能，盡其所能。」

專家：恐持續破壞地貌 專家指出，毛伊島山火或會以不良的方式改變地貌，包括加速侵蝕、將沉積物送入水道，污染私人水井和供水系統。當火災損壞配電系統時，市政系統也會受影響，壓力下降可能導致受污染的水回流，吸入滲透塑料和其他材料的煤煙、灰燼等，因此山火導致的後續破壞可能會持續數年之久。本報綜合報道

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