自民黨政調會長拜靖國 岸田奉祭祀費無現身

【本報綜合報道】日本執政自民黨政務調查會長萩生田光一於昨日的日本戰敗投降78周年，參拜供奉二戰甲級戰犯的東京靖國神社。首相岸田文雄沒有參拜，而是以自民黨總裁身份供奉祭祀費。

萩生田光一早上8時30分參拜靖國神社，他是岸田文雄政府首位參拜靖國神社的內閣大臣及自民黨幹部。同日，同屬自民黨的前環境大臣小泉進次郎、前國家安全委員會委員長古谷敬二也參拜。南韓外交部發言人對日方人士參拜靖國神社深表失望和遺憾，敦促他們正視歷史，虛心省察歷史遺留問題，用實際行動展現反省誠意。

岸田文雄去年同樣沒有參拜靖國神社，但以自民黨總裁身份供奉祭祀費。中方當時表示強烈不滿和堅決反對，強調日本必須以史為鑑，正確認識和深刻反省過去的侵略史，與軍國主義徹底劃清界線。

金正恩與普京互致賀電 另一方面，北韓官媒朝中社報道，北韓領袖金正恩昨日與俄羅斯總統普京互致賀電。金正恩稱有名的、無名的紅軍勇士們和人民革命軍士兵血灑解放戰場，長眠山野之中，不怕犧牲的英雄精神和朝俄傳統友誼世代相傳。普京表示，「朝鮮解放日」是把北韓從日本殖民統治中解放出來的紅軍將士和愛國者，並肩英勇作戰的象徵。

岸田文雄