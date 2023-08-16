反制B2轟炸機部署冰島 俄軍機巡北歐美加邊境

美國B2隱形戰略轟炸機周日飛抵冰島部署後，俄羅斯國防部翌日宣布，旗下三大戰略轟炸機在波羅的海、巴倫支海、挪威海、東西伯利亞海、楚科奇海、波弗特海、北冰洋的國際海域上空巡航。由美國及加拿大組成的北美空防司令部證實，4架俄軍飛機在阿拉斯加防空識別區活動，但未有飛入美加兩國領空。

俄羅斯國防部周一在新聞稿未有具體說明執行今次巡航任務的日期，僅表示參與行動的分別是圖160戰略轟炸機、圖95MS戰略轟炸機、圖22M3戰略轟炸機，米格31戰機、蘇27戰機、蘇35S戰機負責護航，時間最長一次的巡航任務超過7小時。俄羅斯遠程航空兵指揮官科比拉什表示，所有飛行嚴格遵守使用空域的國際規定，部隊定期在北冰洋、北大西洋、黑海、波羅的海、太平洋的國際海域上空展開飛行任務。

北美空防司令部表示，當地時間周日深夜至周一凌晨，探測及追蹤了一批俄羅斯軍機在阿拉斯加防空識別區飛行，它們全程位於國際空域；又形容俄方在該防空識別區的活動定期發生，不會視為威脅。北美空防司令部沒有提到派出戰機攔截，亦未有具體說明俄軍飛機的型號，僅稱運用由人造衞星、陸基及空基雷達、戰機組成的多層防禦網絡，追蹤飛入防空識別區的飛機，準備好採取多個回應選項捍衞北美洲。

英軍攔截兩架俄機 與此同時，英國皇家空軍周一表示，當天出動颱風戰機在北約北方空中警戒區、即蘇格蘭設得蘭群島以北空域，攔截兩架俄羅斯圖142海上巡邏機。荷蘭皇家空軍同日出動F16戰機，應對兩架飛向該國領空的俄羅斯轟炸機，又指丹麥戰機負責攔截。此外俄羅斯國防部在另一份聲明表示俄羅斯海軍北方艦隊防空部隊周一出動一架米格29戰機，在巴倫支海上空攔截及阻止挪威一架P8A海上巡邏機侵犯國界。

俄空襲烏3死10傷 俄羅斯出動戰略轟炸機巡航之際，繼續對烏克蘭發動大規模導彈攻擊。烏克蘭空軍昨天表示，俄方當天分別從空中及海上發射24枚及4枚巡航導彈，同時發射8枚S300及S400防空導彈用於對地攻擊；烏方宣稱成功攔截其中16枚巡航導彈。烏克蘭傳媒報道，俄方空襲造成3人死亡及10人受傷，全國8個州的平民設施遇襲；死者來自距離波蘭邊境85公里的西北部城市盧茨克，當地一個工業設施遭兩枚巡航導彈擊中。本報綜合報道

俄羅斯三大轟炸機巡航地點