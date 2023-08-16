打擊黑幫法例作檢控 罪成可判監20年

【本報綜合報道】美國喬治亞州選舉干預案特別的地方在於，所有被告均被起訴違反喬治亞州《受敲詐勒索者影響和腐敗組織法》。該法原意是打擊有組織罪行，特別作為檢察部門追捕黑手黨頭目的工具。一旦罪成，違例者面臨5年至20年監禁。

美國國會1970年通過聯邦版本《受敲詐勒索者影響和腐敗組織法》，列出35種屬於敲詐勒索的「上游罪行」，包括賭博、謀殺、綁架、縱火、販毒、賄賂，相關人等需要至少10年內觸犯兩項「上游罪行」，同時長期參與「犯罪企業」才適用此法，例如犯罪家族、街頭幫派、販毒集團。它與其他刑法及民法的區別之一是其適用方式，不是追查孤立的犯罪行為，而是在涉嫌犯罪企業的成員中尋找不法行為模式。

大部分州份跟隨訂立各自版本的《受敲詐勒索者影響和腐敗組織法》，喬治亞州不要求「犯罪企業」長期經營，並列出40項符合敲詐勒索的潛在罪行，包括特朗普被控的虛假陳述和文書罪。

負責此案的喬治亞州富爾頓縣地區檢察官威利斯曾經以該法起訴逾24名亞特蘭大教育工作者，指控他們2014年串謀在標準化考試成績作弊。

須先證明犯罪企業存在 《受敲詐勒索者影響和腐敗組織法》不要求檢察官證明被告直接參與犯罪活動，只需要證明他們是從事犯罪活動的更大組織一部分，代表檢方不一定要證明特朗普個人違法，而是故意與其他違法者協調。該法的案件本質上會更複雜，檢察官必須首先證明犯罪企業的存在，並需要證明特朗普和同案被告為了共同犯罪目的而合作。