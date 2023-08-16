共和黨批評拜登 攻擊政敵干預明年大選

【本報綜合報道】美國前總統特朗普再度捲入官非，民主共和兩黨先後表態回應。民主黨形容今次喬治亞州提出的起訴，描繪「一個犯罪活動的重覆模式」；共和黨指控總統拜登把聯邦政府「武器化」，攻擊其主要的政敵，目的是干預明年大選。

民主黨發聲明 稱無人可凌駕法律 國會參議院多數黨領袖舒默與眾議院少數黨領袖杰弗里斯代表民主黨發表聯合聲明，表示最新的起訴詳述特朗普，如何領導歷時數個月的陰謀推動「大謊言」，目的是「竊取一場選舉、削弱我們的民主，以及推翻喬治亞州人民的意願」。二人強調，今次由喬治亞州富爾頓縣地區檢察官採取的行動，以及其他州與聯邦檢察官的行動，重申一個共同信念，那就是包括總統在內，美國沒有人可以凌駕在法律之上。

共和黨籍眾議院議長麥卡錫表示，司法應該一視同仁，但拜登把聯邦政府當作武器，喬治亞州激進地區檢察官跟隨他攻擊特朗普，但國民將看穿這個絕望的虛偽。共和黨眾議員兼眾議院司法委員會主席喬丹批評，這是民主黨針對特朗普的獵巫行動最新一次政治攻擊，稱「他（特朗普）沒有做錯任何事」。黨友斯特凡尼克聲言，極左勢力公然干預選舉的行為不會成功，特朗普將戰勝這些偽造控罪並重返白宮。