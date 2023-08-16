圖推翻總統選舉結果 喬治亞州也告特朗普

再捲13罪 今年4次被起訴 爭取再度入主白宮的美國前總統特朗普，5個月內第4次面對刑事起訴。喬治亞州富爾頓縣地區檢察官經過長達兩年半的調查後，當地一個大陪審團周一決定起訴特朗普13項罪名，指控他與另外18名被告構成一個「犯罪組織」，試圖干預及推翻喬治亞州的2020年總統選舉結果，阻止對手拜登奪得該州全數16張選舉人票。

特朗普已經因掩口費案、機密文件案、2020年總統選舉案被刑事起訴，喬治亞州選舉干預案涉及19名被告及41項罪名，兩組數字均是上述四大官司之中最多。特朗普被控3項教唆公職人員違反誓言罪、兩項一級串謀偽造罪、兩項串謀虛假陳述和文書罪、兩項虛假陳述和文書罪，以及違反喬治亞州《受敲詐勒索者影響和腐敗組織法》、串謀冒充公職人員罪、串謀提交虛假文件罪、提交虛假文件罪各一項，其他被告包括其私人律師朱利安尼、前白宮幕僚長梅多斯、前司法部律師克拉克。

起訴書指構成一個犯罪組織 富爾頓縣地區檢察官威利斯（Fani Willis）前年2月展開刑事調查，今年夏天向大陪審團提交證據，最終獲得批准提出刑事指控。起訴書指特朗普輸掉2020年總統選舉，喬治亞州是其中一個敗選州份，他與其他被告拒絕接受結果，明知及故意地參與非法改變選舉結果以支持特朗普的陰謀。該陰謀包含一個共同計劃和目的，即在喬治亞州富爾頓縣、喬治亞州其他地方及其他州份實施兩項或多項敲詐勒索活動。

起訴書提到，本案19名被告聯同30名沒有被控告的共同串謀者，以及其他大陪審團已知及未知的人士，「構成一個犯罪組織，其成員及同夥從事各種相關犯罪活動，包括但不限於虛假陳述及文書、冒充公職人員、偽造、提交虛假文件、影響證人、電腦盜竊、電腦非法侵入、電腦侵犯私隱、串謀欺詐喬治亞州、涉及盜竊及偽證的行為」。美國傳媒形容，這是第一項指控特朗普及其盟友為「犯罪組織」的起訴。

2021年1月2日，特朗普致電喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），施壓對方「尋找」11,780張選票，使之可以「反敗為勝」奪得該州選舉人票。威利斯周一召開記者會，表示每名被告均被控違反喬治亞州《受敲詐勒索者影響和腐敗組織法》，以完成讓特朗普奪取2021年1月開始的總統任期之非法目標。按照喬治亞州正常法律程序，大陪審團會對被告發出逮捕令，威利斯讓被告下周五中午前自首；檢察官辦公室本周內向法庭提交開審日期建議，希望未來6個月內開始審訊。

特朗普在社交網回應時形容，威利斯是失控及非常腐敗的地區檢察官，以「我將會拿下特朗普」作為競選及籌款目標；又質疑檢察官為何沒有兩年半前提出檢控，認為對方選擇在其競選再度爭取入主白宮時才起訴。特朗普律師發表聲明，形容周一發生的事件令人震驚和荒謬，指在證人作證或大陪審團商議前，一份倉促的推定起訴書外洩，但地區檢察官無法提供任何解釋，更決定強行通過長達98頁的起訴書。

朱利安尼稱起訴侮辱美國民主 朱利安尼是特朗普以外，本案被控最多罪名的被告，總共13項。他形容今次的起訴是「侮辱美國的民主」，對國家的司法體系造成永久、不可改變的損害；又稱真正的罪犯是直接及間接提出本案的人士，目的是誣陷特朗普及願意挑戰政權的人士。本報綜合報道

威利斯（圖）對特朗普展開刑事調查。 喬治亞州選舉干預案41項控罪類別 富爾頓縣法官（左）查閱案件的文件。 喬治亞州選舉干預案19名被告 警方在富爾頓縣法院外戒備。 特朗普目前面臨之四大官司