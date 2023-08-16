台新冠患者 自主管理縮至5天

【本報綜合報道】新冠疫情常態化，台灣民眾已逐漸恢復正常生活。疾病管制署周一宣布，昨日起輕症確診者自主健康管理期限，從10天縮短至5天。此外，軍職人員、公務人員、教師、學生等對象自主健康管理期間，支持性休假措施全面取消，恢復原本病假管理規定。

根據新安排，染疫醫護人員5天的支持性休假取消，與一般民眾相同；醫護若仍然發燒，建議等待24小時、症狀緩解再回到工作崗位。針對陪同看病的民眾，取消出示當日快測無染疫證明的規定；仍在自主健康管理、有症狀者，如非陪同看病不可，才需出示相關證明。

政府放寬口罩令 疾管署副署長曾淑慧表示，健保門急診新冠就診人次、重症個案數連續8周下降，口服抗病毒藥物的使用量、機構快測染疫率，合計4大指標均呈跌勢，故評估可放寬口罩規定。醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構因脆弱人群多，仍維持強制戴口罩規定；物理治療所、藥局、捐血中心等醫療及相關機構，昨日起則從「強制」改為「建議」；至於其餘室內場所，由民眾自主決定是否戴口罩。