為錢燒全家殺3人 台男開車逃逸落網

台灣雲林縣斗南鎮興北路一處住宅昨日凌晨3時許發生火警，由於單位是木構建築加上屋內充滿易燃物，火勢一發不可收拾。涉事單位住有一家五口，事件釀成3死。遇害戶主的33歲兒子在大火發生前曾與家人發生激烈爭吵，而起火後他被拍到逃離現場，因涉縱火可能，警方已將他逮捕。

報道指，該單位內住了56歲戶主杜姓男子、45歲劉姓女子及兩人各自的子女，包括杜男的33歲兒子、劉女的21歲女兒，及杜男與劉女所生的4歲男孩。劉女從事烤香腸、大腸；杜男打零工，杜男兒子尚無工作。

鄰居指出，火災發生前兩晚，杜男長子與劉女曾發生激烈口角，至周一晚上兩人又多次爭辯，劉女要求他還錢。杜男長子一怒之下，在凌晨縱火之後離家。火警發生後，劉女順利逃生，其21歲女兒、4歲兒子、杜男被困火場。最終劉女女兒、4歲幼兒送醫不治；杜男一度於深切治療部搶救，但至昨日下午3點宣告不治。

警方翻閱現場閉路電視畫面，可見周二凌晨3時12分，涉嫌縱火的杜男長子突然倉皇離開家門，小跑步橫越馬路，並駕車離開。有附近的行車紀錄儀拍到，當時杜家冒出熊熊火光，火勢延燒迅速且十分猛烈，濃煙在馬路上蔓延，場面駭人。

騎樓藏煤氣 未釀大災情 由於種種迹象指向杜男長子涉嫌縱火，警方發布警網協尋，在斗六市、斗南鎮之間發現他的足迹不斷移動。杜嫌開車逃亡5小時後，於周二上午8時40分時被捕，但警訊時他不發一語，保持緘默。消防隊指，案發現場騎樓有4桶煤氣，所幸未釀成更大的災情。本報綜合報道