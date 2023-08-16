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台死囚申釋憲 法庭裁定不受理
台灣8名待執行的死囚中，林于如及張人堡、黃麟凱等人提行政訴訟，請求總統蔡英文依據人權兩公約作成核准特赦或減刑的行政處分，遭最高行政法院駁回確定後，聲請釋憲。憲法法庭15名大法官審理後，認為可知赦免為總統之特權，憲法並未賦予人民得請求赦免之基本權，裁定不受理。（綜合報道）
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