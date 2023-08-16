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新疆兵團副秘書長 涉違紀受查
新疆生產建設兵團紀委監委昨發布消息指，新疆生產建設兵團黨委、兵團副秘書長（正廳長級）王炳炬涉嚴重違紀違法，正受該兵團紀委監委調查。現年60歲的王炳炬是新疆瑪納斯人，1981年9月參加工作，1987年4月加入中國共產黨，有在職大學學歷。他早年曾任中學教師，後擔任官職。（綜合報道）
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