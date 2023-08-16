賴清德抵巴拉圭 稱台安危是全球問題

【本報綜合報道】台灣副總統賴清德過境美國後，抵達巴拉圭訪問。他周一先後與巴拉圭總統貝尼特斯與候任總統培尼亞會面。賴清德此前受訪指，台海緊張根源在中國大陸，台灣安全是全世界的問題，國際紅線就是台灣紅線。美國國務院重申，賴過境符合一中政策，呼籲陸方勿趁機脅迫或挑釁。

美稱賴過境非脅迫藉口 賴清德昨日出席培尼亞的就職典禮，他周一上午抵達巴拉圭首都亞松森，先到總統住所會晤貝尼特斯並致贈禮物、合影等，再到總統官邸會晤培尼亞，對方熱情擁抱，互動熱絡。賴隨後前往午宴見該國參議院議長奧維拉，期間稱他與培尼亞曾談及一些兩地未來合作方向，對方承諾維持邦交，希望得到巴拉圭參眾兩院支持，讓邦誼愈來愈穩固。

大陸外交部對美方執意安排賴清德過境竄美表示強烈不滿，予以強烈譴責。美國國務院副發言人帕特爾周一指，沒有理由把賴清德過境扭曲成任何升級性的事件，也不是任何脅迫或挑釁行動的藉口。過境符合美國的一中政策，美方無興趣偏離現狀。