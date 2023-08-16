解放軍東海軍演 台指不算大規模

吳釗燮

【本報綜合報道】台灣副總統賴清德出訪巴拉圭並過境美國，解放軍同步在東海舉行軍演。台國防部昨日表示，相較於去年美國眾議院前議長佩洛西訪台跟今年4月台總統蔡英文出訪，這次並未觀察到解放軍有相對大規模的演習或行動，台軍仍將秉持料敵從寬應對所有可能狀況。

解放軍上周六至周一在浙江外海軍演，台空軍清泉崗基地則連日舉行開放活動展現官兵戰備訓練成果。台國防部發言人孫立方表示，解放軍軍演相較之前規模不大，台軍利用聯合情監偵手段，掌握所有台海動態。

解放軍東部戰區昨日公布，東部戰區空軍某場站近日組織手榴彈實投，磨礪官兵血性膽氣。廣東海事局發布航行警告，昨日上午9時至下午2時半、明日上午9時至中午12時，在珠江口進行實彈射擊訓練。江蘇連雲港海事局另發航警，昨日至下周一每日上午8時至下午6時，在黃海南部進行海上射擊試驗。遼寧葫蘆島海事局航警則指，明日上午6時至周五下午6時在渤海北部軍演。

台外長：倘開戰是全球浩劫 另外，台灣外長吳釗燮上月31日接受美媒專訪，內容於近日刊出。他表示，作為負責任的一方，避免戰爭向來是台灣目標，台政府現行政策是不挑釁，台海一旦爆發戰爭將是台灣和全球浩劫。他又指，加強集體威懾力量是應對大陸威脅的有效方法。