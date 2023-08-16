國安部文章 重提雲南招敢死隊圖顛覆

【本報綜合報道】國家安全部微信公眾號昨日發布文章，重提7年前發現雲南某學校退休幹部，策劃招募「敢死隊」實施暴力行動，命名為「中國班加西工程」，指此案告破從側面反映中國政治安全面臨的敵情形勢。文中亦提到西方國家打着民主、自由、人權等幌子，妄圖策動所謂港版「顏色革命」等。

另談及港佔中修例風波衝擊 文章指，2016年國安機關工作發現，雲南某學校退休幹部肅×長期在網上發表反動言論，主動聯絡境外敵對組織骨幹成員，策劃從境外購買武器，在境內招募「敢死隊」密謀實施暴力行動，妄圖顛覆國家政權。國安機關在該案還處於犯罪策劃階段時，一舉將所有涉案者抓捕歸案。

文章另提到2014年香港發生的「非法佔中」，2016年發生的「旺角暴動」，2019年發生的「修例風波」，嚴重衝擊香港經濟社會發展，對中國政治安全構成威脅隱患。文章強調，政治安全是國安根本，必須準確把握「四大屬性」，包括其根本性、人民性、複雜性和全局性，為黨的長期執政、國家長治久安、人民安居樂業提供堅強安全保障。