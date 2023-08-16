9部門整治全國醫藥腐敗

指賄賂收回扣問題多 行動為期1年 國家衞生健康委昨日就全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作發布有關問答，宣布會同教育部、公安部等9部門，共同啟動為期一年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作，聚焦醫藥行業關鍵少數和關鍵崗位，整治違規違紀違法行為，構建風清氣正的行業氛圍，為醫藥衞生事業高質量發展提供保障。

衞健委指出，醫藥領域仍有腐敗問題，特別是近年查處的關鍵少數、關鍵崗位人員，利用權力尋租、大肆收受回扣、行賄受賄等案件，嚴重稀釋醫藥事業改革發展紅利，蠶食人民群眾權益。今次開展集中整治工作的主要原則，包括全面覆蓋、聚焦重點，涵蓋醫藥行業生產、流通、銷售、使用、報銷的全鏈條；針對關鍵少數、關鍵崗位的腐敗問題重點突破，糾建並舉；並統一實施、分級負責各項工作任務。

稱鼓勵正常學術活動 集中整治的內容重點有6個方面，包括醫藥領域行政管理部門以權尋租，藥品器械等方面「帶金銷售」，利用工作便利牟取利益，涉及醫保基金使用有關問題，醫藥企業購銷領域不法行為，以及醫務人員違反廉潔準則。

衞健委注意到媒體反映一些學術會議在醫藥領域反腐下宣布暫停、延期，但強調部分學術會議仍正常進行。衞健委指，按照國家有關規定，規範開展的學術會議和正常醫學活動是要大力支持、積極鼓勵的；需整治的是那些無中生有、編造虛假學術會議的名頭，進行違法違規利益輸送，或者違規將學術會議贊助費私分的不法行為。

有關網傳中國醫學科學院阜外醫院主任徐波等腐敗案例，衞健委稱尚在辦理中，其受賄12億元（人民幣‧下同，約13億港元）等訊息與調查掌握情況嚴重不符。至於「常州市著名乳腺外科專家朱××被抓，家裏共查出1.5億元（約1.6億港元）」的訊息，衞健委指當地有關部門已通過常州主流媒體針對網絡傳播的失實訊息進行了說明。本報綜合報道