西方無力反恐 西非各國自救

尼日爾政變，如美國國務卿布林肯所言，與俄羅斯沒有關係，但有助俄在非洲的發展。

尼日爾政變與周邊的馬里、布基納法索的軍事政變也不相連。不過，後者的軍事政變成功，提供給尼日爾軍方示範。

政變前後，法國與美國都強調3國所在的薩赫勒地區最重要是恢復民主體制。今年5月中，聯合國安理會在有關該地區安全問題的會議上，美法仍然是強調民主，但其他國家則指出本地恐怖主義與氣候變遷帶來的經濟社會問題（如糧食不足，食水缺乏等）才是急切問題。加納代表更指出該地區恐怖主義是北約攻佔利比亞的後遺症，且恐怖主義已近乎失控，正蔓延至蘇丹及鄰近地區。反恐和經援顯然是首要工作。

民心思變 轉求俄國 事實上，自2014年以來，法國作為這個地區原來的宗主國和現有的最大政經勢力者，包括發行西非法郎貨幣，一直都在反恐。但反恐不力，只顧維護在當地的礦產等利益。即使美國派駐軍隊，該地區的恐怖主義勢力包括了從中東來的伊斯蘭國，後者更與美國有種種關連，薩赫勒地區的本土伊斯蘭教極端組織不是受伊斯蘭國的啟示，便是依附伊斯蘭國。而利比亞內亂不止，武器和人員亦滲透入薩赫勒地區，與伊斯蘭教極端組織結合，或另起山頭，互相攻擊爭奪領土。

法國與美國軍隊志不在當地的發展，反恐並不積極，恐怖主義組織可大肆擴展。政治不穩，民主體制多貪污腐敗，經濟難以發展。氣候變遷使乾旱連年，當地農業條件已不佳，受乾旱打擊更使民眾無以為生。一是流徙各地，數百萬人口處於極度貧窮；二是無以為生便逼民作反，加入恐怖主義組織，到處掠奪資源。2022年馬里與布基納法索成為全球恐怖主義動亂最嚴重地區。法美不管，結果便是軍隊政變來應對國家危機。今次尼日爾政變，性質一樣。

這3國的例子證明了西方民主政制解救不了嚴重的國家危機。所以民心思變，多以俄羅斯與普京作為追崇對象。俄羅斯免了非洲債務，俄僱傭兵組織瓦格納在中非鎮壓內亂頗為成功。因此，馬里把法國駐軍驅逐，改聘瓦格納來反恐。尼日爾政變後也只得向瓦格納求救。西方在殖民主義之後已放棄非洲，非洲尋求自救之道，便必然捨棄西方。俄羅斯正好補上，中國又怎樣呢？

研究所所長 陳文鴻