藏南柏木101.2米 冠絕亞洲

【本報綜合報道】內地多個部門和研究所等組成中國巨樹科考隊，到西藏林芝市波密縣易貢鄉等地，完成藏南柏木巨樹群落的綜合科考。科考隊前日發布了兩棵巨樹的等身照及相關數據，藏南柏木Ⅰ號的活體高度為101.2米，藏南柏木Ⅱ號的活體高度為99.5米。

巨樹科考隊發現 此次調查發現此片巨樹居群落有豐富的高度體系，據不完全統計，80米以上巨樹有260棵以上，90米巨樹有25棵。北京大學牽頭聯合調查隊利用激光雷達技術，今年5月在波密縣通麥發現並測得一棵高達102.3米（包含主幹枯枝）的西藏柏木，相當於36層樓高，刷新亞洲最高樹紀錄。該樹被命名為「藏南柏木Ⅰ號」，從樹幹基部至第一枝頂部的活體高度少1.1米，相當於全球第二高樹種，仍是亞洲最高樹。

本次科考是第二次青藏科考「森林和灌叢生態系統與資源管理」專題的重要組成，是國家重要野生植物種質資源庫野外種質資源採集工作的重要內容。科考隊員此次研究的內容涉及植物分類學、森林生態與林冠研究、種質資源採集管理、土壤理化分析等多學科交叉領域，後續研究正在開展。