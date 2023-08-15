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御宅族被誤會角色扮演
「御宅族」文化在日本有着悠久的歷史，穿着打扮也隨時代而變化。一名日本網民近日在參加動漫展覽時，發現一名綁頭巾、背雙肩背包、身穿紅色格子襯衫的男子（圖）。由於男子整體造型酷似早期的御宅族男性，網民以為對方是在角色扮演，於是要求合照，不料對方回答稱其只是一名普通參展者，烏龍事件在網上獲得大量關注。
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