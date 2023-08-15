兩岸國際

御宅族被誤會角色扮演
「御宅族」文化在日本有着悠久的歷史，穿着打扮也隨時代而變化。一名日本網民近日在參加動漫展覽時，發現一名綁頭巾、背雙肩背包、身穿紅色格子襯衫的男子（圖）。由於男子整體造型酷似早期的御宅族男性，網民以為對方是在角色扮演，於是要求合照，不料對方回答稱其只是一名普通參展者，烏龍事件在網上獲得大量關注。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc