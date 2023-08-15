返鄉製售民族服揚威 藏族女推動全村經濟

雲南德欽縣一名藏族女子早年毅然決定辭掉原本的工作，返鄉創業經營藏族服飾，透過基於傳統元素進行創新改良，受到市場讚好。如今她的公司從小作坊時期的17人發展到目前的52人，品牌也有了一定知名度，去年營業額更達520萬元人民幣（約562萬港元）。

引入自動化設備 拓網上銷售 春花家鄉位於德欽縣域深處、依山而建的巴東村。雖然家鄉地處偏遠，人均耕地少，絕大多數村民都選擇外出打工，但村裏其實不乏製作傳統服飾的能工巧匠，加上自己從小就對藏族傳統服飾情有獨鍾，春花因此決定在巴東村創辦公司。

在創業之初，由於藏族服飾生產公司少，進貨渠道狹窄，服飾做工粗糙、面料普通，卻價格高昂，她決定進行一系列改革，包括建立生產車間、引進先進自動化設備提高產品生產效率和品質、創新改良藏服款式、組建線上銷售團隊拓展銷售渠道等。

公司的持續經營也帶動巴東村當地經濟的發展，員工雪郡表示，在廠裏一年多，自己的收入變多，同時也更加深入了解藏族服飾、藏族文化，也得到很多外出學習的機會。春花如今不僅希望做好民族服飾傳承，還希望持續帶動村民共同致富，她稱自己一開始回鄉創業並沒有太多想法，但是現在看到巴東村村民們生活狀況、精神狀態得到改善，覺得當初的選擇是值得的，又形容自己現在不是一個純粹的生意人，肩上的擔子也很重。本報綜合報道