摩洛哥高溫達50.4℃破紀錄

新一波熱浪侵襲北非國家摩洛哥，當地氣象總局周日表示，南部海岸城巿阿加迪爾上周五錄得攝氏50.4度高溫，打破最高溫紀錄。這股熱浪是因為乾熱的空氣從南方進入，導致氣溫顯著上升，超過每月平均氣溫攝氏5度到13度。西撒哈拉城巿斯馬拉上月13日錄得攝氏49.9度。（綜合報道）