兩岸國際

亞馬遜墜機生還童 揭遭性侵

哥倫比亞一架載有7人小型飛機今年5月在境內亞馬遜森林墜毀，機上4名原住民兒童幸存。哥倫比亞檢察官上周六表示，其中一名幸存女童懷疑遭繼父性侵，檢方向其繼父提控。13歲少女萊斯莉確保和弟妹獲救後，住院治療逾一個月，之後送到兒童福利機構照顧，期間首度被懷疑遭拉諾克性侵。（綜合報道）
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