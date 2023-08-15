韓媒收恐嚇電郵 威脅光復節炸市府

日律師名義發出 首爾啟動刑事協作 南韓傳媒昨日引述警方消息指，首爾警察廳網絡偵查隊確認國內多間傳媒先後接獲恐嚇電郵，發件人揚言將於今日光復節炸毀首爾市政府大樓。電郵以日本律師「唐澤貴洋」的名義發送，韓方已請求日本警視廳協助破案，並啟動刑事司法合作程序。

郵件以「唐澤貴洋」的名義發送，郵件標註了其所屬律所的地址和聯繫方式。發件人分別使用了英文、日文和韓文，聲稱已在首爾市政府大樓內多處安裝了高性能炸彈，爆炸時間為當地時間周二下午3時34分。

與威脅李在明郵箱一樣 報道指，從郵件中所提的人物、內容和郵件發送形式來看，此次郵件發件人與此前威脅要殺害南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明、聲稱將炸毀首爾南山塔等多個設施的發件人相同。在上周一，首爾市政府多名公務員收到炸彈恐嚇電子郵件。

發件人聲稱，如在上周三下午3時34分以前不殺掉李在明，將引爆在首爾市某圖書館內設置的計時炸彈。在當日，南韓警方接到報案，指有人發電郵稱將炸毀國立中央博物館、日本駐韓大使館、首爾南山塔以及當地的日本人學校。

帳號或遭釣魚犯罪盜用 警方發現，發件人、收件人、郵箱IP地址均與上周一的恐嚇郵件相同。當時有日媒指出，發送予李在明恐嚇信的郵箱屬於日本一間真實存在的律所第一東京律師會，警方認為有人盜用了該帳號，正進行調查中。唐澤貴洋上周三在社交平台澄清，自己的名義被人盜用。韓媒指出，近日在日本盜用律師和律所郵箱發送郵件的釣魚犯罪盛行，南韓警方已請求日方協助破案。本報綜合報道