京促巴國嚴懲襲華工兇手

巴基斯坦俾路支省瓜達爾港發生針對中國工程人員的襲擊，中方沒有人員傷亡，巴基斯坦安全部隊擊斃兩名槍手。中國外交部發言人汪文彬昨日強烈譴責恐怖主義行徑，要求巴方嚴懲兇手，採取措施確保中國公民人身安全；中方繼續與巴方共同防範和應對恐怖主義威脅。（綜合報道）