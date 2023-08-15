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京促巴國嚴懲襲華工兇手
巴基斯坦俾路支省瓜達爾港發生針對中國工程人員的襲擊，中方沒有人員傷亡，巴基斯坦安全部隊擊斃兩名槍手。中國外交部發言人汪文彬昨日強烈譴責恐怖主義行徑，要求巴方嚴懲兇手，採取措施確保中國公民人身安全；中方繼續與巴方共同防範和應對恐怖主義威脅。（綜合報道）
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