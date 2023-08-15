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王毅晤洪森 加強中柬合作
中共中央政治局委員、外交部長王毅周日在柬埔寨金邊與總理洪森會面，他祝賀柬埔寨人民黨在大選獲得壓倒性勝利，中方高度讚賞洪森為中柬命運共同體建設作出歷史性貢獻。洪森說，視中國為真正戰略依靠及堅強戰略後盾，期待與中方落實「鑽石六邊」合作共識。（綜合報道）
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