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華與安哥拉達成投資協定
中國商務部部長王文濤周日在西非國家安哥拉首都羅安達，與安哥拉經濟協調國務部長馬薩諾主持召開中國－安哥拉經貿合作指導委員會第二次會議。雙方宣布完成中安雙邊投資協定談判，並就進一步深化貿易投資、基礎設施、產業發展、人力資源開發等領域務實合作深入交換意見。（綜合報道）
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