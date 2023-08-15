尼日爾政變軍人 叛國罪起訴總統

奇亞尼

【本報綜合報道】尼日爾政變軍人發言人周日宣布，將起訴被罷免的總統巴祖姆叛國罪，以及危害國家內部和外部安全罪名。軍方上月26日發動政變，巴祖姆上周六會見醫生，醫生指他及其家人的健康無問題。發言人又批評西非國家經濟共同體制裁尼日爾，非法、不人道和侮辱性的措施令尼日爾人難以取得藥物、食物和電力。

冀解決與西共體僵局 介入調解尼日爾危機的回教代表團負責人周日表示，尼日爾軍事政權領導人準備考慮外交解決與西非國家經濟共同體的僵局。西非國家經濟共同體已經表明不排除對發動政變的軍政府動武，並批准盡快部署恢復尼日爾憲政秩序的待命部隊。一個尼日利亞回教代表團上周六在尼日爾首都尼亞美展開會談，該宗教代表團領導人巴拉勞稱，政變領袖奇亞尼稱敞開大門，願意探索透過外交與和平手段解決這個問題。

根據巴拉勞發布的聲明，奇亞尼聲稱這場政變本意良善，策劃者是為了阻止一場本來會同時影響尼日利亞和尼日爾迫在眉睫威脅才出手。聲明指，奇亞尼指西非國家經濟共同體沒有傾聽他們那一方對於此事的說法就發出最後通牒，令人覺得難受。