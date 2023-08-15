指摘美司法部違協議 拜登次子拒認逃稅罪

亨特

【本報綜合報道】美國總統拜登次子亨特涉嫌逃稅拒絕認罪，亨特律師團隊周日指摘司法部違背認罪協議，承諾不會就逃稅或非法管有槍械兩案刑事起訴當事人，但在上月聆訊指仍然調查當事人的海外交易，屬於逃稅案範圍。

司法部長下令擴大調查亨特案 亨特律師團隊周日公布3頁法庭文件，顯示逃稅認罪協議和非法管有槍械協議的措詞，是由司法部檢察官提議和很大程度上決定，列明不會就亨特在兩宗案件的行為進一步提起刑事訴訟，團隊認為這將完全解決長達5年的調查。協議亦寫明，豁免範圍不包括亨特或任何相關公司未來的行為。

團隊聲稱，檢察官此前說法與此不同，在認罪協商期間的書面和口頭溝通證實亨特對控方同意豁免範圍的理解。當事人計劃遵守非法管有槍械的協議，該協議列明檢察官同意只要亨特不再吸毒和管有槍械，就不再對亨特提出擁槍重罪指控。

另外，司法部長加蘭上周五指派聯邦檢察官韋斯擴大調查，韋斯提出把案件審理地點由特拉華州改至其他地方，包括亨特案發時居住的加州，要求亨特律師團隊周一前回應。