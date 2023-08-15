俄艦開火 截駛烏貨輪

俄羅斯卡29直升機飛近貨輪Sukru Okan號，有船員坐在甲板上。

終止黑海穀物倡議後首次 檢查後放行 俄羅斯上月宣布終止《黑海穀物倡議》後，首次在黑海向貨輪開火警告。俄羅斯國防部聲稱，一艘貨輪周日駛往烏克蘭途中拒絕接受檢查，俄方巡邏艦開火示警逼停貨輪，派人登船檢查後予以放行。烏克蘭斥責這是違反國際法。

俄羅斯國防部表示，隸屬於黑海艦隊的巡邏艦瓦西里‧貝科夫號周日發現懸掛帛琉國旗的貨輪Sukru Okan號駛往烏克蘭伊斯梅爾港，巡邏艦要求貨輪停下接受違禁品運輸檢查，船長未有回應。為了逼停貨輪，瓦西里‧貝科夫號船員使用自動武器開火實施強制攔截，其後該艦派出一架卡29直升機，運載俄方人員到Sukru Okan號檢查；完成後允許貨輪繼續航行，軍艦恢復在黑海指定海域巡邏，事件中無人受傷。

烏指俄恐嚇及阻撓商船航行 根據船舶動態實時數據，Sukru Okan號事發前駛離土耳其博斯普魯斯海峽，在距離土耳其領海約40公里的海域遇上瓦西里‧貝科夫號；事發後，貨輪駛入土耳其及保加利亞的領海，並航向北方前往伊斯梅爾港。網上流傳影片顯示俄羅斯人員完成對貨輪的檢查後，登上卡29直升機離開的畫面，一批貨輪船員一字排開坐在甲板上。

烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫表示，俄羅斯炒作事件恐嚇和阻撓商船航行，公然侵犯黑海國家自由航行、外國船隻和平通過沿海國家領海的權利。烏克蘭南部軍區司令部指，俄羅斯國防部只是對民用船隻發放信號，竭力表明在黑海的統治地位。

俄軍炮擊赫爾松州 殺4口家 國際志願情報組織InformNapalm認為俄羅斯虛報情況，並引述目擊事件的水手指貨輪未遵照俄方要求停船，只是改變航向駛往土耳其領海。當時無俄羅斯直升機起飛，也無鳴槍示警，只是透過無線電通訊威脅。貨輪的土耳其船員對威脅不屑一顧。

另一方面，俄羅斯軍方周日炮擊烏克蘭赫爾松州，烏克蘭內政部長克利孟科表示，什羅卡巴爾卡村一對夫妻和他們23天大的孩子喪生，另有一名男子死亡；死亡夫妻的12歲兒子重傷，送院後也宣告不治。鄰村斯坦尼斯拉夫被炮轟12次，兩死一傷。本報綜合報道

俄羅斯巡邏艦瓦西里‧貝科夫號在黑海執行任務。 貨輪Sukru Okan號事發時正在駛往烏克蘭。