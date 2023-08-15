金正恩訪軍需廠 促加快製導彈

【本報綜合報道】北韓官媒昨日報道，領袖金正恩上周五起一連兩天視察主要軍需工廠，強調要快速改善導彈生產能力，以更好應付前線及導彈部門的需求。美國和南韓宣布下周啟動年度大型聯合軍事演習「乙支自由護盾」，以全面戰爭為基礎。

美韓下周大型軍演 金正恩今次參觀生產戰略導彈、導彈發射及其他武器的工廠，又到早前受颱風「卡努」吹襲的江原道安邊郡梧溪里視察，批評地區幹部不負責任，對國家措施反應遲鈍，令200多公頃農田受淹浸，要求積極採取措施盡快排查風險隱患。他本月3日起一連3天視察主要軍需工廠現場指導，強調作戰武器裝備現代化的重要，視察超大口徑火箭炮、狙擊步槍、戰略巡航導彈及無人攻擊機發動機、導彈發射車生產廠。

另一方面，美韓「乙支自由護盾」聯合軍事演習下周一至本月31日舉行，內容包括基於電腦模擬的指揮所演習、應對網絡攻擊和恐怖主義的演習。南韓聯合參謀本部指軍演旨在成為一次嚴酷而現實的演習，加強聯合防禦態勢和聯盟應對能力，演習場景將反映安全環境中各種威脅，以及從近期戰爭和衝突中吸取的經驗教訓。