美武器援台 設專組提供訓練

【本報綜合報道】美國政府早前首次動用總統撥款權，向台灣提供3.45億美元（約26.91億港元）軍事援助。台灣傳媒昨日報道，美國軍方月前已經在台灣正式成立「聯合訓練小組」，全面統合台軍對美採購新型武器換裝訓練。

美國軍事援助項目主要為4架MQ9A無人機、標槍反裝甲導彈、便攜式刺針導彈訓練儀與偵察監控系統、戰力防護器材、班用步兵武器、小口徑彈藥、人員防護裝具等。因應軍事援助與尋找向美國採購武器項目，美國軍方在台成立小組，納入美國印太司令部管轄，加強台灣三軍聯合作戰能力。原有各軍種自行推動的專案，意指台灣三軍包括「陸威」、「藍天」、「碧海」、「憲威」各自推動的台美軍事訓練合作，將全面納入聯合訓練小組指揮，包含原「陸威專案」下的美國陸軍安全合作旅訓練案、年度部隊赴美協訓案。

美在台協會盼擴建大樓 報道指，聯合訓練小組近200人，也是美國在台協會台北辦事處希望擴建大樓的原因之一。旅美台海安全研究中心主任梅復興指出，聯合訓練小組功能如同美國協防台灣時代的美軍顧問團。台灣軍方指美軍顧問團除了訓練顧問外，還有實質軍事援助台灣事項，聯合訓練小組僅負責訓練事務。台灣國防部周日回應稱，援助內容因涉及台美默契而不予評論，台軍均與友盟國家維持常態訓練交流，以吸取實戰經驗，提升整體戰力，相關做法無重大改變。