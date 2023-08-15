美黑客襲武漢地震監測中心

【本報綜合報道】中國湖北省武漢市應急管理局上月公布，該局所屬武漢市地震監測中心遭受疑似有美國政府背景的黑客網絡攻擊。中國官媒昨日報道，聯合調查組發現符合美國情報機構特徵的後門惡意軟件，下一步公開披露美方一直處於高度保密的全球偵察系統，其對中國和各國國家安全和世界和平安全構成嚴重安全威脅。

報道指，中國國家計算機病毒應急處理中心高級工程師杜振華表示，該中心和360公司組成的聯合調查組已經在受害單位的網絡中，發現技術非常複雜的後門惡意軟件，聲稱它符合美國情報機構特徵，具有很強的隱蔽性。通過惡意軟件的功能和受影響的系統判斷，攻擊者目的是竊取地震監測相關數據，有明顯的軍事偵察目的。

杜振華解釋，地震監測數據不限於震級震源等基本訊息，還包括地表變形、水文等地理監測數據，亦是具有很高價值的軍事情報數據，因此美方網絡攻擊地震監測中心是一次有計劃、有預謀的網絡軍事偵察行動。他批評，美國利用自身訊息技術優勢網攻民用基礎設施，明顯違反國際法，嚴重侵害中國國家安全和社會公共利益。

雲南間諜夫婦判囚 另一方面，中國新修訂的《反間諜法》上月實行後，中國傳媒近日報道多宗間諜案，雲南省一名某省直機關女性工程師為出軌對象，拉擔任副縣長的丈夫合作販賣情報，公職夫婦淪為間諜。該對夫婦在17年間把工作中的涉密文件帶出境外，獲利4.9萬美元和逾30萬元人民幣（約38萬港元和33萬港元）等，分別判囚3年和10年。