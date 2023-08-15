美軍印太副司令 指解放軍拒溝通

【本報綜合報道】美國印太司令部副司令斯克倫卡（Stephen Sklenka）在澳洲坎培拉出席美澳領導人對話期間受訪，表示解放軍東部戰區和南部戰區一直拒絕與美國印太司令部指揮官溝通，形容十分危險，增加美中兩國衝突的可能性。他認為印太地區多方面來看都非朝着正確方向，中國軍方不安全和不專業的活動正在增加。

東部南部戰區 衝突風險高 斯克倫卡在周日刊出的訪問表示，美國軍方最優先要務是防止與中國爆發戰爭，但美中兩軍完全沒有對話，令此目標難以實現。他提到，美國印太司令部司令阿奎利諾曾經向解放軍東部戰區和南部戰區的司令員發出對話邀請，但至今未收到回應。斯克倫卡透露，自己在印太司令部工作超過4年，任內兩位司令都沒法與其對口中國軍官對話；又指中方把溝通視為對符合其利益行為的獎賞，解放軍變得傲慢更帶來問題，但美方認為大國之間即使意見分歧，也會持續對話，旨在降低誤算風險。

外界關注北京入侵台灣的可能性，但斯克倫卡認為，可能導致美中兩國爆發衝突的導火線很多，包括中方在南海的奪島行動。他贊同有關美國在澳洲以及印太其他關鍵地區部署高超音速導彈的建議，阻嚇北京入侵台灣的企圖，但同時擔心北京為了尋求支配南太平洋地區，會尋求在所羅門群島或另一個太平洋國家建立軍事基地。

斯克倫卡