賴清德過境紐約出席宴會 晤700台胞

【本報綜合報道】台灣副總統賴清德過境美國紐約，周日與當地700多位台胞相聚。他強調「當台灣安全，世界就安全，當台海和平，世界就和平」，並指現在已經走在正確的道路上，千萬不要因為極權主義加大威脅的力量，就害怕、走回頭路。

賴清德在一個宴會廳參加僑界人士的宴會，致詞時感謝美國不懼壓力，秉持安全、舒適、便利、尊嚴原則，協助今次過境。

賴清德特別用英文感謝在場美國友人對台灣長期支持，並鞠躬感謝來自四面八方的僑胞；又與不同領域的台美青年面對面座談，表示為了下一世代的台灣，期盼能夠推動「希望工程」，連結台灣各領域的人才。

有團體擬往酒店抗議 與此同時，賴清德當天到皇后區法拉盛的花旗球場參觀和觀看棒球比賽，定調為私人行程，是近年台灣正副總統出訪友邦過境美國期間，首次到大聯盟觀賽。

三藩市灣區中國統一促進會周日在報章刊登廣告動員示威，呼籲聯合各界華僑華人周三賴清德過境時，到相關酒店抗議，比起以往私下動員或登報表達抗議的做法更強烈。

京斥違反一個中國原則 中國大陸外交部指賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，美台以過境為幌子安排賴清德在美國從事政治活動，嚴重違反一個中國原則，嚴重損害中方主權和領土完整。