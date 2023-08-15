中 俄 朝 高超音速導彈須防備 美 日擬聯手 研發攔截器

日本神盾驅逐艦摩耶號發射標準3型Block IIA導彈攔截器。

美國總統拜登周五將在馬里蘭州大衞營與日本首相岸田文雄舉行會談，日本傳媒昨日引述知情人士報道，美日兩國政府決定再度聯手研發導彈攔截器，應對中國、俄羅斯、北韓的高超音速武器；日方同時考慮倣效美方做法，讓運輸機具備投射長程導彈的能力。上述兩大舉措進一步提升日本的防區外防禦能力。

中俄朝三國先後公開高超音速導彈，分別是中國東風17型中程彈道導彈、俄羅斯匕首型空射彈道導彈、北韓火星8型中程彈道導彈，飛行速度是5倍音速以上；中國與北韓兩款導彈的彈頭都是高超音速滑翔飛行器，該款俄方武器多次在烏克蘭戰場使用。這類武器最大特點是在大氣層內「變軌」機動飛行，所以探測及攔截的難度非常高。

盼與美國人造衞星合作探測 這將是繼標準3型Block IIA導彈攔截器後，美日再度合作研發導彈攔截器。報道指，日本防衞省原本計劃透過改良陸上自衞隊03型中程防空導彈及海上自衞隊神盾艦標準6型防空導彈應對，但兩者均在高超音速導彈「變軌」飛行、即將擊中目標前實施攔截，因此有急切需要具備在高超音速導彈滑翔的較遠階段展開攔截之能力。

美日兩國政府目標是10年內完成研發新一代導彈攔截器，日方爭取建立兩階段的攔截系統外，也考慮與美國的人造衞星網絡合作，更早探測及追蹤來襲的高超音速導彈。報道提到，日本希望加快與美國研發導彈攔截器，盡早實現整合空中及導彈防禦，並配合自身研發長程導彈的計劃，確保具備對外宣稱是防禦性質的反擊能力。

日或讓運輸機搭載長程導彈 另一方面，日本傳媒上周日引述消息報道，日本防衞省為了改善防區外防禦能力，考慮讓航空自衞隊C2運輸機化身轟炸機搭載長程導彈，用於在反擊行動期間攻擊導彈發射設施等敵方基地。報道指出，當局考慮使用的長程導彈類別要符合兩項條件，一是在運輸機飛行期間投放後才在半空點燃引擎，二是毋須運輸機實施重大改裝。

日本目前擁有15架C2運輸機，每架最多運載110人，並在裝載20噸貨物下飛行7,600公里。雖然日本防衞省未有計劃為C2運輸機研發或採購新導彈，但報道提到候選導彈可能是射程1,000公里的日本12式陸基反艦導彈空射版本，或射程900公里的美國聯合空對地防區外導彈；後者已經實現利用空投發射裝置由美國空軍運輸機搭載。本報綜合報道

日本計劃讓C2運輸機具備投射長程導彈的能力。 中國東風17型中程彈道導彈配備高超音速滑翔飛行器。 中俄朝高超音速武器

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