百元一服 中藥價格創新高 專家倡建儲備庫

內地中藥價格今年來節節上升，上半年很多藥材價格創下新高，引起各方關注。內媒周日報道，廣東省廣州市的中藥材價格近期普遍走高，民眾喝一服中藥或貴達100元（人民幣‧下同，約108港元），有專家建議建立戰略儲備庫。

有長期服用中藥的患者表示，如今一服滋補中藥的價格已從過去的60元（約65港元）漲至100元。中藥材批發商廖國安表示，有些中藥材漲幅逾80%，酸棗仁統貨達到每公斤900元（約970港元），當歸統貨亦漲至每公斤250元（約270港元）。他直言，漲價後銷量大減，現在只能通過網上銷售走貨。

漲幅達8成 提產量需5年 從事中藥材種植20多年的中醫師顏泳棉指出，今年中醫上用量較大的麥冬、黨參、川貝、黃芪、當歸、沙苑子、天然牛黃等，令價格不斷在漲，這表明市場行情有些異常。他指儘管近期中藥材價格上漲，但由於中藥材種植周期長，產量上升通常需要5年以上，因此種植戶也不可能立即受益。

中國中藥協會中藥材種植養殖專委會資深專家、第三屆專家委員會副主任劉紅衞表示，中藥材價格暴漲暴跌，最終危害整個行業。劉建議，在北京、上海、廣州、深圳、天津等超大城市，建立國家統籌的中藥材戰略儲備庫，並在道地藥材產地設立動態的中藥材流通質保倉。

劉指出，中藥材戰略儲備可以發揮「蓄水池」作用，例如在某些藥材價格低迷、種植戶需要支持的時候加大戰略儲備，解決「藥賤傷農」問題，同時規避高價儲備風險，防止價格暴漲暴跌，平抑中藥材價錢波動。本報綜合報道