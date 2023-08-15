台產聚碳酸酯 陸收保證金

中國大陸商務部昨發布關於原產於台灣的進口聚碳酸酯反傾銷調查初步裁定的公告，認為有關產品存在傾銷，決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。調查機關初步認定，被調查產品令中國大陸聚碳酸酯產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。（綜合報道）