兩岸國際

大連市政協前主席被逮捕

最高人民檢察院昨日表示，遼寧省大連市政協前黨組書記、主席郝宏軍涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴，最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對他作出逮捕決定。現年60歲的郝宏軍長期在遼寧省工作，今年2月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，上月被開除黨籍及公職。（綜合報道）
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