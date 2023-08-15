兩岸國際

黑龍江校塌頂 國務院督辦

黑龍江省齊齊哈爾市第34中學體育館上月23日坍塌造成11人死亡。應急管理部昨日通報，國務院安全生產委員會決定對此事故查處掛牌督辦，黑龍江省政府需要依照《生產安全事故報告和調查處理條例》等有關法律法規及規章規定，迅速查明事故原因，嚴格按事故調查規定要求研究提出處理意見。（綜合報道）
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