醫藥領域反腐敗 176人受查超去年

【本報綜合報道】中紀委上月28日召開動員會，開展在全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作，目前有至少176名醫院院長、書記被查，超過去年全年的兩倍。內地傳媒昨日報道，在中國裁判文書網上以「醫院、受賄、行賄」為關鍵詞搜索，合共檢索5,545篇文書。

鄉鎮衞生院亦進行打擊 今年內地醫療領域的反腐力度空前，此次醫藥領域反腐重點查處範圍擴大，強調「全領域、全鏈條、全覆蓋」。反腐風暴不僅涉及大型醫院，鄉鎮衞生院也在打擊之列。多地有醫生、護士或醫療體系高層官員涉貪腐，雲南省普洱市有醫院院長一次收下1,600萬元（人民幣‧下同，約1,748萬港元）回扣；重慶市某醫院院長等多人涉騙取875萬元（約956萬港元）醫保資金。

此外，雲南省第一人民醫院前院長王天朝收受100套住房，並收受他人行賄贈送的股權、現金和名車等。江蘇省徐州市某醫院也有院長2012至2013年連幫病人拍一次X光片，也收取相關設備公司2元至3元（約2.2港元至3.3港元）的回扣，一年內收受8.3萬元（約9萬港元）。