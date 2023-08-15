新竹市長 涉詐領助理費遭起訴

偵辦8個月 被控貪污及偽造文書等罪 台灣民眾黨籍新竹市長高虹安涉嫌在擔任立委期間詐領助理費46萬元（新台幣‧下同，約11.2萬港元），歷經8個月偵辦，台北地方檢察署昨日控告高貪污、偽造文書等罪名，並斥其公私不分、貪圖小利，且犯後態度不佳。

高虹安去年競選新竹市長期間，被民眾舉報在擔任立委時聘用前助理、男友李忠庭詐領助理費，又要求助理上繳薪資成為公積金供其私人花用；另涉及在資訊工業策進會（簡稱資策會）任職期間，將研究成果擅自轉移登記至私人企業名下，涉嫌貪污、背信等罪。北檢去年底和今年4月曾兩度傳召高虹安到案說明，但高虹安不認罪，稱自己沒涉及任何貪污不法，形容提告內容令人瞠目結舌。

檢方斥壓榨下屬 應褫奪公權 檢方在起訴書中的量刑意見中提到，高虹安擁有「傲人學歷，卻壓榨憚於其權勢之下屬助理配合共同虛報、浮報酬金、加班費」，斥她貪圖小利，且卸責予助理，要求妥予量刑，並宣告褫奪公權，以示警惕。另外，原高虹安辦公室主任陳奐宇、黃惠玟、助理王郁文、陳昱愷等人，也被控告貪污等罪；高虹安男友李忠庭則獲不起訴處分。

柯文哲及郭台銘撐捍衞清白 高虹安召開記者會，批評北檢的起訴內容「荒唐」、「草率」，忽略了對她有利的證據，並相信檢察官「早就想要起訴我」，因為過程中有太多訊息被惡意操作、帶風向，是台灣史上「偵查不公開」最典型的笑話。民眾黨總統參選人兼主席柯文哲回應指，高虹安是一個認真謹慎的人，相信她絕不會有貪污的企圖。

對於是否擔憂高虹安起訴事件影響到大選，柯文哲說老百姓都期望司法是公平的，但現在司法民意調查可信度很低，是要解決的問題，另外，他指司法也要符合比例原則，暗諷民進黨當局「幾千億假裝不看到，現在查2.2萬、46萬的」。

鴻海始創人郭台銘表示，他相信高虹安的清廉、正直，並支持她用一切力量捍衞清白。他還說，司法應是社會正義最後一道防線，不應淪為政治打壓、迫害對手的工具。民進黨新竹市議員劉康彥則炮轟，高虹安過去擔任立委，卻知法玩法，毫無法治觀念，擔任新竹市長8個月來，人事更迭、工程流標、政策跳票，施政滿意度更是全島倒數。本報綜合報道