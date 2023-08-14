8月14日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月14日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
台素食義工登島宣揚環保
台灣逾30名素食主義者組成的義工團體，上周六首次登上宜蘭縣對出龜山島，通過向登島遊客發放文宣、傳單及交流互動等方式，推廣純素飲食及環保拯救地球理念。義工團體還特製精美扇子，上面繪有愛動物與愛地球等字眼，贈予觀光遊客。發言人指希望透過今次活動，讓更多人關心愛動物及環保議題。
龜山島
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230814-0814_00180_082/台素食義工登島宣揚環保
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc