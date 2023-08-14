兩岸國際

台素食義工登島宣揚環保
台灣逾30名素食主義者組成的義工團體，上周六首次登上宜蘭縣對出龜山島，通過向登島遊客發放文宣、傳單及交流互動等方式，推廣純素飲食及環保拯救地球理念。義工團體還特製精美扇子，上面繪有愛動物與愛地球等字眼，贈予觀光遊客。發言人指希望透過今次活動，讓更多人關心愛動物及環保議題。
龜山島龜山島
龜山島
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