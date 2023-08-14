資深法醫自剖心靈 冀大眾尊重生命

內媒上周六報道，中國湖北省武漢市一名任職法醫37年的男子，至今已累積無數經驗。他指法醫在冷酷外表下，隱藏着一種大愛及溫暖的內心世界，除本職工作外，更是為生者服務，為對方提供幫助和支持。

周亦武1986年從同濟醫科大學醫療系本科畢業後從事法醫，累計鑑定約4,000宗案例，他指工作中最難過的是看到孩子意外逝去，他與其他同事都不願意解剖小孩，坦言面對類似情況難免會產生共情。他憶述曾有一名10歲女童暑假期間從北方到武漢陪伴父親，卻在洗澡時因煤氣中毒意外死亡，其父含淚請求周亦武幫女兒遺體縫合美一點，至今他仍感到非常難過。

抑鬱症女孩寫信感激 周亦武近日獲邀成為一個法醫節目導師，期間收到一名患有抑鬱症女孩的感激信，內容提及對方因他而發現生命珍貴之處，更立志長大後也要成為法醫，令他感動不已。他表示，法醫面對生命凋落時也會抱有遺憾，因此希望通過自己的工作，幫助活着的人，又形容法醫是個小眾行業，一直希望能為法醫作科普，認為該節目通過法醫一職對生死的解釋，昇華到大眾對生命的尊重。本報綜合報道