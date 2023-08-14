首爾數百民眾 抗議日將排核污水

【本報綜合報道】南韓首爾上周六數百名民眾上街，抗議日本福島第一核電站即將排放核污水入海，他們呼籲日本政府放棄排放計劃，並對南韓政府無視食品安全風險、同意排放核污水表示憤怒。

示威者高舉寫有反對福島核污水、任何放射性物質均對海洋不安全的標語。組織示威的激進組織「南韓輻射觀察」批評，一旦排放核污水，海水中的放射性物質終將破壞海洋生態。

他們強調海洋不僅是日本政府，也是所有人和全人類擁有。有傳排放核污水已列入美日韓周五峰會議程，示威組織呼籲美日韓把事件視為環境災難而非政治問題，並為了子孫後代阻止排放。

韓官稱輻射測試未發現問題 南韓近期擴大對主要魚市場海鮮、甚至在南岸和西岸沙灘進行輻射測試，官員上周五強調至今未發現安全問題，並希望完成和日本政府討論允許南韓專家參與監測排放過程。國會反對派共同民主黨指摘，尹錫悅政府為改善韓日關係，而把人民健康置於危險。該黨質疑國際原子能機構未適當審查就批准排放計劃，計劃向聯合國人權理事會提出申訴。