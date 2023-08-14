夏威夷山火93死 超紀錄

仍有千人失蹤待搜救 美國夏威夷州州長格林上周六證實，毛伊島山火死者增至93人，超越2018年導致85人死亡的加州山火，成為國家現代史上死亡人數最多的山火。毛伊島警方指，至今僅完成搜索3%範圍；聯邦應急管理局宣布向災區增派救災人員，目前已派出超過150人。

格林表示，遇難人數仍會持續上升，呼籲民眾做好心理準備。隨着死亡人數不斷增加，毛伊島只有一家醫院及3個殮房，目前不清楚如何存放多具死者遺體。目前有多達1,000人可能失蹤，親人心急如焚尋找他們的下落。

聯邦應急管理局和太平洋災難中心估計，收容4,500名災民需要面積達5.17萬呎庇護中心，每天需要3,560加侖潔淨水及9,000份即食食物。

挪威郵輪公司向災區捐款5萬美元（約39萬港元），並派人在郵輪上收集旅客捐出的衣物、尿布及毛巾等物品，捐予夏威夷社區基金會。受山火影響，停靠毛伊島的挪威郵輪公司郵輪從上周六起改道希洛，在考艾島的納威利威利過夜直至月底。另有重金屬樂隊上周五向夏威夷社區基金會，捐出20萬美元（約156萬港元）。

拉海納重建費料430億 格林指，重災區拉海納重建費用將高達55億美元（約430億港元），超過2,200座房屋受損或焚毀，850公頃土地毀於大火。另外，當地繼續調查山火起因及檢視災難應急程序，有指架空電纜及電線桿被強風吹倒時產生火花、引致起火。專家認為，在暴風下電力公司應切斷供電，以防引發山火。本報綜合報道