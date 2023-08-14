8月14日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月14日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
印部署米格29戰機 增強防禦中巴
印度向北部聯邦屬地查謨與喀什米爾部署一個升級版米格29戰機中隊，取代原有的米格21戰機中隊，加強防禦並針對中國及巴基斯坦。印度空軍中隊長拉納稱，米格29可在夜間執行任務，具備空中加油能力而擁有更遠航程，並增加空對地武器，更由精心挑選的機師駕駛。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230814-0814_00180_028/印部署米格29戰機--增強防禦中巴
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc