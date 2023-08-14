印部署米格29戰機 增強防禦中巴

印度向北部聯邦屬地查謨與喀什米爾部署一個升級版米格29戰機中隊，取代原有的米格21戰機中隊，加強防禦並針對中國及巴基斯坦。印度空軍中隊長拉納稱，米格29可在夜間執行任務，具備空中加油能力而擁有更遠航程，並增加空對地武器，更由精心挑選的機師駕駛。（綜合報道）